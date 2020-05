V Prešovskom kraji odohrajú prvé divadelné predstavenie od vypuknutia pandémie, bude venované dobrovoľnikom

Divadelné prázdniny budú kratšie

Prvé predstavenia odohrajú v septembri

Divadlo odohrá predstavenie Zbabraná hra

Od júna sa zapoja aj technicko-hospodársky pracovníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vďaka uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s koronavírusom môžu, za prísnych hygienických opatrení, opäť obnoviť svoju prevádzku aj umelecké súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK).Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove v tejto súvislosti plánuje odohrať v júni predstavenie pre dobrovoľníkov koronakrízy.Vystúpiť pred divákmi ešte v tejto sezóne chce aj Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS). Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) sa naopak pripravuje na premiéru novej inscenácie.Divadelné prázdniny v oboch prešovských divadlách budú pritom tento rok kratšie a DJZ aj DAD odštartujú ďalšiu sezónu o čosi skôr.Ako agentúru SITA informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, ich plnohodnotná prevádzka začne už 3. augusta skúškami a prípravami nových inscenácií.Diváci ich budú môcť vidieť pravdepodobne začiatkom septembra. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa pripravuje na premiéru hry Ťapákovci, ktorú uvedie pre verejnosť 4. septembra.„Predpokladáme, že v tomto období komplikované a finančne náročné opatrenia, ktoré obmedzujú divadlo, aj divákov už nebudú potrebné a zrušia sa. To umožní ľuďom prísť do divadla slobodne a bez strachu. Robiť a prijímať umenie v strachu je veľmi zložité, ale urobíme, čo sa dá,“ uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo.Pôvodne mala mať inscenácia pod režisérskym vedením Aleny Lelkovej premiéru už 27. marca.V súčasnosti umelci korepetujú a pripravujú sa na náročné spevácke výkony v predstavení Jesus Christ Superstar, ktoré by mali diváci vidieť v premiére 13. a 14. novembra.Na aktuálne uvoľňovanie opatrení divadlo reaguje predstavením Zbabraná hra, ktorú herci odohrajú na divadelných doskách už 15. júna za prísnych hygienických podmienok. Inscenácia má byť venovaná dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas koronavírusu.Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove pokračuje v príprave naštudovania inscenácie Detektor lži v réžii Svetozára Sprušanského.Z online priestoru sa skúšanie presúva do priestorov divadla takisto za prísnych hygienických opatrení.Plánovaná premiéra sa z 3. apríla predbežne presúva na polovicu septembra. „V mesiacoch máj a jún sa divadlo v prevažnej miere zvykne venovať zájazdovým predstaveniam, na ktorých sa v súčasnej dobe v plnom rozsahu nedajú zabezpečiť hygienické opatrenia a nariadenia. Preto v júni a júli budú zamestnanci divadla čerpať dovolenky, prípadne náhradné voľná,“ skonštatoval riaditeľ DAD v Prešove Marián Marko.Od prvého júna sa do pracovného procesu pripoja k technicko-hospodárskym pracovníkom aj umeleckí pracovníci všetkých troch zložiek Poddukelského umeleckého ľudového súboru a to balet, zbor a orchester.V prvej polovici júna plánuje PUĽS so zborom a orchestrom nahrávanie nového CD nosiča. V druhej polovici júna, ešte pred skončením sezóny, chce odohrať niekoľko predstavení. Začiatok novej sezóny plánuje od 1. augusta.„V auguste nás čaká realizácia predstavení, v rámci možností aj festivalových. V septembri a októbri budeme pracovať na príprave muzikálu Jesus Christ Superstar v spolupráci s DJZ a príprave Výročného koncertu k 65. narodeninám PUĽS-u,“ prezradil riaditeľ PUĽS-u Juraj Švantner s tým, že premiéru chcú odohrať v prvej polovici decembra.