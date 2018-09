V Prešovskom kraji preinvestujú ďalších 600.000 eur

Prešov - ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 4. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Sú realizované v partnerstve so združením Karpatský euroregión. V kraji sa preinvestuje viac ako 600.000 eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo podľa jej slov 13 projektov podpísaných ešte v máji tohto roku v spolupráci so združením Euroregión Tatry. Tri projekty sú v procese zazmluvnenia. Ďalších 17 sa teraz začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka partnerstvu so združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603.000 eur.uviedol predseda PSK Milan Majerský.Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie. Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na inovatívne formy propagácie cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií, vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity najmä v cestovnom ruchu a kultúre.Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z druhej svetovej vojny vrátane tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho sprievodcu. Podporený bude aj turizmus týkajúci sa astronómie na Kolonici a v Roztokách či súčasná značka Karpatské nebo, ktorá verejnosti predstaví aj historické menej známe územie Vlčie hory.dodal Majerský.PSK ako partner zodpovedný za implementáciu programu Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov vrátane spomínaných 17 projektov. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 investícií za takmer 1,5 milióna eur, v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.