V prezidentských voľbách na Ukrajine zvíťazil Volodymyr Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. apríla (TASR) - Komik Volodymyr Zelenskyj zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine, v ktorých jasne porazil úradujúcu hlavu štátu Petra Porošenka. Vyplýva to z priebežných výsledkov sčítania zverejňovaných Ústrednou volebnou komisiou.Po sčítaní viac ako 85,5 percenta odovzdaných hlasov vedie Zelenskyj so ziskom 73,2 percenta, kým jeho súper Porošenko dostal 24,46 percenta hlasov.Porošenko (53) priznal svoju porážku už po prognózach, ktoré priniesli ukrajinské médiá po zatvorení volebných miestností. Oznámil súčasne, že z politiky neodchádza a bude naďalej presadzovať integráciu do EÚ a NATO a tiež protikorupčné opatrenia.Zelenskyj (41), politický nováčik, prisľúbil zmeny na popredných štátnych postoch, povedal však tiež, že mieni po nástupe do funkcie v zásadných oblastiach pokračovať v politike svojho predchodcu. Prihlásil sa k minskému mierovému procesu, za najvyššiu prioritu považuje návrat Ukrajincov zadržiavaných na územiach ovládaných separatistami alebo v Rusku do vlasti a chce chrániť ukrajinský jazyk.Už po prvých čiastkových výsledkoch Zelenskému gratulovali veľvyslanectvo USA na Ukrajine, ako aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či predseda Európskej rady Donald Tusk.Zelenskyj podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. O kontroverznom členstve v NATO by podľa neho malo rozhodnúť referendum.