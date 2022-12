V prezidentských voľbách sa bude môcť voliť poštou zo zahraničia, novela zákona odstráni doterajšie problémy

Jednotný systém

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala vládny návrh zákona na úpravu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Novela zavádza voľbu prezidenta poštou zo zahraničia a jednotne sa upravuje spôsob voľby poštou, a to nielen pre voľby hlavy štátu, ale aj pre voľby do Národnej rady SR a referendum.Vznikne jednotný informačný systém pre voľbu poštou, prostredníctvom ktorého bude rezort vnútra vyhotovovať a viesť osobitný zoznam voličov žiadajúcich o hlasovanie poštou zo zahraničia. V súčasnosti žiadatelia o voľbu poštou komunikujú s obcou ich trvalého pobytu. Podľa nového modelu budú všetky žiadosti o voľbu poštou adresované ministerstvu vnútra.Voliči zo zahraničia budú môcť podať žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom novovytvoreného informačného systému, alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Zároveň sa vytvára možnosť sledovania zásielky voliča. Voličovi budú zasielané dôležité notifikácie na jeho e-mailovú adresu a do elektronickej schránky, ak ju má zriadenú a aktivovanú.Ako uviedol predkladateľ návrhu minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ), cieľom úpravy je uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách. Zákon reaguje na skúsenosti z parlamentných volieb v roku 2020. Ukázalo sa, že hlasovanie poštou prostredníctvom obcí, v ktorých majú voliči trvalí pobyt, prináša veľa úskalí, ktoré spôsobili nespokojnosť voličov.„Nespokojnosť vyplynula z doručenia neúplnej zásielky, oneskoreného zasielania zásielok, nedostatočnej komunikácie s voličom, a to podľa toho, ako bola príslušná obec pripravená na voľbu poštou,“ uviedol predkladateľ. Zákon bude účinný od 1. marca 2023.