V prezidentských voľbách v Kazachstane sa stretne osem kandidátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nursultan 29. apríla (TASR) - Osem kandidátov vrátane dočasného kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, ktorého víťazstvo sa očakáva, predložilo žiadosti o účasť na júnových predčasných voľbách nového prezidenta Kazachstanu. Oznámila to v pondelok tamojšia ústredná volebná komisia.Deviaty uchádzač o post hlavy štátu, Talghat Erghaliev, ktorého nominoval odborový zväz staviteľov, svoju kandidatúru v pondelok stiahol. Žiadosti bolo možné predložiť do nedele 28. apríla, informuje stanica Slobodná Európa.Všeobecne sa predpokladá, že Tokajeva, nominovaného vládnucou stranou Nur Otan (Svetlo vlasti), neohrozí žiadny z kandidátov, ktorí sú relatívne neznámymi politickými figúrami, nominovanými provládnymi stranami a skupinami. V prospech Tokajeva hrá i to, že konkurencia nebude mať v predčasných voľbách už dostatok času na kampaň.Jediná registrovaná strana, ktorá sa vyhlasuje za opozičnú silu, Celoštátna sociálnodemokratická strana (ŽSDP), ohlásila svoj bojkot prezidentských volieb.Tokajev, bývalý diplomat, ktorý bol predsedom kazašského Senátu, sa stal dočasným prezidentom 20. marca, deň po tom, ako dlhoročná hlava štátu Nursultan Nazarbajev oznámil svoju rezignáciu. Tokajev začiatkom apríla vyhlásil, že voľby sa budú konať 9. júna, takmer o rok skôr, ako boli plánované riadne voľby.Kritici tvrdia, že predčasné hlasovanie je zacielené na skrátenie politického prechodu a zníženie rizika nestability po odstúpení Nazarbajeva, ktorý vládol v Kazachstane autoritárskym štýlom od roku 1989, keď bol Kazachstan ešte súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu ako socialistická republika.Exprezident Nazarbajev si aj naďalej drží politický vplyv, keďže zostal šéfom vládnucej strany i predsedom bezpečnostnej rady štátu. Kazašská ústava mu tiež priznáva titul "vodca národa". Poslanci parlamentu navyše krátko po Nazarbajevovom odchode z úradu schválili premenovanie hlavného mesta Astana na Nursultan - na exprezidentovu počesť.