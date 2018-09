V priebehu leta sa USA stali hlavným dovozcom sóje na trhy EÚ

Na snímke struky sóje fazuľovej (Glycine max). Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila najnovšie údaje o dovoze sóje do Európskej únie (EÚ). Vyplýva z nich, že Spojené štáty sa stali hlavným dodávateľom tejto komodity do Európy, pričom dosiahli 52-percentný podiel v porovnaní s 25 percentami dosiahnutými za minulý rok v rovnakom období.Predseda EK Jean-Claude Juncker a prezident USA Donald Trump po vzájomnom stretnutí 25. júla vo Washingtone vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili odhodlanie zintenzívniť obchod vo viacerých oblastiach a s viacerými produktmi, pričom zvlášť bola v tejto súvislosti špecifikovaná sója.Juncker na účely monitorovania vývoja obchodu so sójou zaviedol mechanizmus podávania správ, podľa ktorého sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (od júla do polovice septembra 2017) zvýšil dovoz tejto komodity zo Spojených štátov o 133 %.Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol, že z obchodných údajov vyplýva, že pri sóji sa Únii darí plniť záväzok prijatý Junckerom a Trumpom.Najnovšie údaje potvrdili, že dovoz sójových bôbov z USA do EÚ za posledné týždne neustále rástol. V porovnaní s prvými 12 týždňami hospodárskeho roka 2017 (od júla do polovice septembra) predstavuje dovoz sóje z USA do EÚ objem 1.473.749 ton, čo je nárast o 133 %.Čo sa týka celkového dovozu sóje do EÚ, podiel USA je v súčasnosti na úrovni 52 % oproti 25 % podielu dosiahnutému v rovnakom období minulého roka. Spojené štáty už predbehli Brazíliu, druhého hlavného dodávateľa sóje do EÚ (40 %), a sú ďaleko pred ostatnými vývozcami, ako je Kanada (2,3 %), Paraguaj (2,3 %) či Uruguaj (1,7 %).EÚ v súčasnosti ročne dováža okolo 14 miliónov ton sóje, ktorá slúži ako zdroj bielkovín na kŕmenie zvierat vrátane hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj na výrobu mlieka. Podľa stanoviska eurokomisie vďaka konkurenčným cenám sójových bôbov z USA predstavujú tieto komodity pre európskych dovozcov a používateľov veľmi atraktívnu alternatívu krmiva.(spravodajca TASR Jaromír Novak)