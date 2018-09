Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Prievidza 17. septembra (TASR) - V Prievidzi by mala vzniknúť prvá Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) na hornej Nitre. Posúdiť priestorové a materiálno-technické zabezpečenie pre zriadenie tohto typu školy, ktorá má otvoriť brány študentom od budúceho školského roka, prišli priamo do Prievidze v uplynulých dňoch aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) si od zriadenia novej SZŠ v Prievidzi na Vinohradníckej ulici sľubuje rozšírenie možnosti štúdia pre budúcich stredoškolákov, vyriešenie dlhodobého problému bojnickej nemocnice s nedostatkom pracovnej sily či udržanie zamestnanosti v regióne hornej Nitry, pripomenul Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.ozrejmila vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová. Nová vzdelávacia inštitúcia by mala podľa nej sídliť vo vlastnej budove TSK, ten tak nebude musieť investovať do kúpy novej budovy vhodnej na tento účel.NsP Prievidza poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 200.000 obyvateľov z celej hornej Nitry. Práve v priestoroch bojnickej nemocnice by mali žiaci novovzniknutej SZŠ absolvovať pravidelné praktické vyučovanie.skonštatoval ďalej Plánek.Aby TSK mohol po zdravotníckych školách v Považskej Bystrici a Trenčíne zriadiť aj tretiu SZŠ v kraji, musí i nemocnica splniť viacero priestorových a materiálno-technických podmienok. Ich plnenie prišli osobne skontrolovať zástupcovia rezortu zdravotníctva, ktorí si prezreli nielen navrhovaný školský objekt, ale i jednotlivé pracoviská v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde by mala byť odborná prax žiakov novozriadenej SZŠ v Prievidzi.dodal Plánek.