V prímestskej doprave v Nitrianskom kraji pribudli nové autobusy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 2. mája (TASR) – Cestujúcim v Nitrianskom samosprávnom kraji slúži od začiatku mája deväť nových moderných autobusov. Do konca tohto roka pribudne ďalších 20 vozidiel. K modernizácii vozového parku sa spoločnosť Arriva zaviazala v roku 2016 po výhre v prvom medzinárodnom tendri na verejnú dopravu na Slovensku.Podľa zmluvy, ktorú podpísali zástupcovia Arrivy s predstaviteľmi samosprávneho kraja, zmodernizuje dopravca v priebehu desiatich rokov autobusy, vybaví ich klimatizáciou a bezplatným wifi pripojením, zníži ich vek a zvýši počet nízkopodlažných autobusov.povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.Sedem moderných autobusov bude voziť cestujúcich na trasách Nitra – Levice, Nitra – Vráble, Nitra – Kostoľany pod Tribečom, Nitra – Rišňovce a Nitra – Piešťany. Nové autobusy Iveco Crossway Line 12 majú kapacitu 49 miest na sedenie a ďalších 38 na státie. Dvojica nových autobusov Iveco Crossway Line 10,8 s kapacitou 37 miest na sedenie a 39 miest na státie doplní vozový park Arriva Nové Zámky. Autobusy so zníženým podvozkom uľahčia nastupovanie mamičkám s kočíkmi, starším a zdravotne znevýhodneným cestujúcim. Dva nové autobusy budú obsluhovať linky Komárno – Pribeta a Komárno – Bátorové Kosihy.Arriva zabezpečuje verejnú dopravu vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja. V prímestskej doprave vozí cestujúcich takmer 450 autobusov. Počas prvých troch rokov od podpisu zmluvy o zabezpečení verejnej dopravy spoločnosť zmodernizovala tretinu autobusov, ich priemerný vek klesol na sedem rokov. Podiel nízkopodlažných autobusov sa zvýšil o 10 percent a zdvojnásobil sa počet autobusov s klimatizáciou. V roku 2016 bolo vybavených wifi pripojením 18 autobusov, do konca roka 2019 ich bude 327. Zdvojnásobí sa aj počet autobusov s elektronickými informačnými tabuľami.