V prípade atentátu na premiéra sa stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o viac páchateľov. Tvrdí Šutaj Eštok

Vyšetrovanie aj naďalej prebieha

Potreba dôveryhodného vyšetrenia

2.6.2024 (SITA.sk) - V prípade atentátu na premiéra Smer-SD ) sa stále pracuje aj s verziou, že mohlo ísť o viac páchateľov. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Zdôraznil, že nedisponuje informáciami zo živého spisu, a že vyšetrovanie naďalej prebieha. Pripustil však možnosť, že skutok môže byť prekvalifikovaný z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu na teroristický útok, ako to spomínal i generálny prokurátor „Informácie, ktoré sme mohli dať, sme dali," dodal Šutaj Eštok. Rovnako uviedol, že po skončení vyšetrovania je pripravený vyvodiť zodpovednosť za prípadné pochybenia. „Ja o tom vyšetrovaní nemôžem informovať viac, ako mi je dovolené dozorovou prokuratúrou," zdôraznil tiež Šutaj Eštok.Ministrov diskusný oponent, predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zdôraznil potrebu vyšetriť atentát dôveryhodne tak, aby verejnosť výsledkom vyšetrovania dôverovala a predišlo sa vzniku konšpirácií. Šéf progresívcov zopakoval apel na to, aby sa ozrejmilo napríklad to, ako po atentáte mohla uniknúť zdravotná dokumentácia, či video s atentátnikom.Predsedu vlády Roberta Fica postrelili 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej, keď sa stretol so zhromaždenými ľuďmi. Útočník, 71-ročný Juraj C. čelí obvineniu z úkladnej vraždy v štádiu pokusu, ak mu bude dokázaná vina, hrozí mu 25 rokov až doživotie.