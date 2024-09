V prípade čurillovcov môže prísť k významnému zvratu, za odpočúvaním mohla byť SIS

Nezákonný dôkaz

Podozrenie voči SIS

13.9.2024 (SITA.sk) - V trestnej veci vedenej proti vyšetrovateľom bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) známym ako „čurillovci“ môže prísť k významnému zvratu. Ako informuje Denník N , odposluchy z ich kancelárií môžu byť totiž nezákonné. Denník sa pritom odvoláva na video s bývalým riaditeľom odposluchov na policajnej inšpekcii Martinom Litterom.Ten na videu zo septembra minulého roku vylúčil, že by ľudia z odboru špeciálnych činností inšpekcie nasadzovali zariadenia na odpočúvanie Jána Čurillu a jeho kolegov. Video bolo nakrútené pred Litterovým vyšetrením na pravdovravnosť, teda ako predstupeň pred jeho výpoveďou na detektore lži. Litterove slová zároveň podľa denníka potvrdila aj jeho zástupkyňa Martina Holosová.„Dôležité to je, pretože súhlas na odpočúvanie získala od Okresného súdu Bratislava III policajná inšpekcia. Ak odposluchy nasadil a obsluhoval niekto iný, je to problém a súd by mal takýto dôkaz vyhodnotiť ako nezákonný,“ vysvetlil Denník N. V tejto súvislosti spomína možné zapojenie Slovenskej informačnej služby „SIS mala záujem o diskreditáciu vyšetrovateľov a spochybnenie ich práce. Tento záujem sa znásobil po tom, ako NAKA v marci 2021 obvinila bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského . Vtedy sa naplno spustila takzvaná vojna v polícii, ktorá vyústila do obvinenia Čurillu a jeho kolegov v septembri 2021,“ skonštatoval denník.Zároveň uviedol, že podozrenia smerom k SIS súvisia aj s typom zariadení, cez ktoré kancelárie NAKA odpočúvali. „Nahrávali päťminútové sekvencie a takýto typ má tajná služba,“ zdôraznil Denník N.