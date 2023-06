V prípade mimoriadnych dažďov nie je vždy v Bratislave možné predísť zaplaveniu komunikácií

Zanedbávané investície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Investičný dlh BVS

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.6.2023 (SITA.sk) - V prípade mimoriadne výdatných dažďov v Bratislave nie je vždy možné predísť zaplaveniu niektorých komunikácií. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková na margo štvrtkovej situácie v hlavnom meste, keď zaplavilo niektoré ulice.„Bratislavu vo štvrtok zasiahol mimoriadne intenzívny dážď, počas ktorého napršalo za necelé dve hodiny približne 50 litrov na meter štvorcový. Ide o vysoké číslo – v zasiahnutých lokalitách dokonca vyššie ako celkový priemerný úhrn zrážok za jún," uviedla.Hlavné mesto podľa nej riadne zabezpečuje údržbu viac ako 10-tisíc kanalizačných vpustov, na základe podnetov a po mimoriadnych situáciách ich čistia aj opakovane."V prípade takýchto mimoriadne výdatných dažďov však napriek riadnej údržbe nie je vždy možné celkom predísť a zabrániť zaplaveniu niektorých komunikácií," poznamenala s tým, že cieľom je vzniknuté situácie čo najrýchlejšie odstrániť, čo sa vo štvrtok aj stalo okamžitým nasadením techniky. "Zaplavené komunikácie boli do niekoľkých hodín opäť sprejazdnené," doplnila."Aj keď mesto má zabezpečenú bežnú údržbu, faktom je, že investície do obnovy a rozvoja infraštruktúry boli v Bratislave dlhé roky zanedbávané," skonštatovala hovorkyňa. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má dnes investičný dlh na úrovni približne 500 miliónov eur, ktorý sa mesto snaží znižovať. "Za minulý rok BVS investovala do rozvoja infraštruktúry 50 milión eur. Na porovnanie, pred rokom 2019 išlo o sumu cca 12 miliónov eur. Tento obrovský deficit však nie je možné dobehnúť z roka na rok," dodala hovorkyňa.Bratislava podľa nej robí viaceré opatrenia, ktorými sa snaží pracovať so zrážkovou vodou – pribúda zelených vodozádržných pásov namiesto výsadbových štvorcov, osádzajú vodopriepustnú dlažbu namiesto asfaltu a pri investičných zámeroch, ktoré mesto posudzuje dbajú na to, aby investor vybudoval v rámci svojich projektov vodopriepustné plochy a dostatok zelene, ktoré dokážu zadržať zrážkovú vodu."Pri všetkých nových projektoch zameraných na revitalizáciu verejného priestranstva venujeme pozornosť riešeniam, ktoré reagujú na zmenu klímy a prinášajú vodozádržné opatrenia. V neposlednom rade máme iniciatívu 10 000 stromov, v rámci ktorej bolo od roku 2019 vysadených 3657 stromov, takmer 18-tisíc kríkov kríkov a viac ako 20-tisíc sadeníc," uzavrela hovorkyňa mesta.