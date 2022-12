V prípade pádu vlády chce ísť Kollár s lídrami strán za prezidentkou

Ak by Národná rada (NR) SR v utorok (13. 12.) na hlasovaní vyslovila nedôveru vláde, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by prerušil rokovanie, zvolal grémium a následne šiel s politickými lídrami k prezidentke Zuzane Čaputovej. Chce si u nej dopredu dohodnúť predbežný termín.





"Zvolal by som poslanecké grémium a následne by som chcel s lídrami politických strán odísť za pani prezidentkou," povedal Kollár s tým, že o štátnom rozpočte by sa tak už nehlasovalo.Šéf NR SR predpokladá, že hlasovanie sa bude "lámať" na Miroslavovi Kollárovi, ktorého mimoparlamentná strana Spolu má počas víkendu snem, a na Martinovi Borguľovi (Sme rodina). Kollár tvrdí, že nemá žiadnu informáciu o tom, že by Borguľa presviedčal svojich straníckych kolegov na hlasovanie za pád vlády. Je presvedčený, že nikto z klubu Sme rodina "nezradí". Prípadná rekonštrukcia vlády a možná podpora zo strany SaS je podľa neho otázka na hnutie OĽANO.Kollár tiež pripustil možnosť tzv. aklamatívneho hlasovania, navrhne to na poslaneckom grémiu. Chce sa tak vyhnúť prípadným chybám či zlyhaniu hlasovacích zariadení. Nepovedal zatiaľ, či by stačilo, aby sa napríklad poslanec postavil a predniesol svoj postoj. Formu takéhoto hlasovania ešte nevedel priblížiť.Na otázku, či líder OĽANO Igor Matovič vystúpi ešte v diskusii v NR SR, Kollár odpovedal, že by bol rád, keby nevystúpil. "Nemyslím to v zlom. Sú také vybičované emócie, že možno by to mohlo ešte uškodiť. Povedal by pravdu, čo si o tom myslí, urobil by to 'od podlahy', plne by som s ním súhlasil, ale je dobre, že sa to ešte viac neeskaluje," uzavrel.