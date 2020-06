V prípade s údajným odpočúvaním štátnej siete je nutné počkať na výsledky expertízy, myslí si Grendel

Kľúčové vyjadrenia

Voľba generálneho prokurátora

Kritika prezidentky

Témy v diskusii

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ak nainštalované zariadenia neslúžili na ochranu štátnych údajov a končili v rukách iných, ide o vážnu vec, povedal v sobotnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy v súvislosti s údajných odpočúvaním a sledovaním štátnej siete Govnet podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽaNO).„Dnes na základe rokovania výboru pre kontrolu Slovenskej informačnej služby neviem s určitosťou povedať, či nainštalované zariadenia slúžili tomu, čomu mali. Navrhujem však, aby sme si počkali na výsledky expertízy a policajného vyšetrovania, aby sme to vedeli posúdiť,“ vysvetlil Grendel.Pre poslanca NR SR a podpredsedu strany Smer-SR Juraja Blanára je kľúčovým vyjadrenie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského , podľa ktorého boli zariadenia nainštalované legálne. Šéf SIS to však nepovedal s určitosťou a pripustil aj druhú možnosť. Podľa Grendela sa nedá s určitosťou povedať, či nainštalované zariadenia slúžili tomu, čomu mali.Grendel však túto tému uzavrel so slovami, že je dôležité si počkať na výsledky expertízy a policajného vyšetrovania, s čím súhlasil aj Blanár. Grendel zároveň dodal, že kybernetická bezpečnosť je vážna téma a je dôležité si chrániť svoje utajované skutočnosti, pretože je to v záujme všetkých občanov Slovenska.V relácii sa Grendel vyjadril aj k voľbe generálneho prokurátora . Podľa jeho slov aj v iných európskych krajinách majú možnosť kandidovať aj neprokurátori. „Čím väčšia je konkurencia, tým väčšia je šanca vybrať si najlepšieho kandidáta,“ uviedol v tejto súvislosti Grendel.Prvýkrát bude možnosť verejnej voľby na post generálneho prokuratúra, keďže pri tajnej voľbe sa podľa neho ukázalo množstvo špekulácií. Smer-SD však možnosť verejnej voľby kritizuje a podľa Blanára je medzi prokurátormi dostatok odborníkov, ktorí by sa mohli uchádzať o túto pozíciu.Prikláňa sa k tajnej voľbe a domnieva sa, že pre prokurátora je lepšie, ak nevie, kto ho volil. Zároveň má podozrenie, že zákon, ktorý umožňuje kandidovať aj neprokurátorovi na post generálneho prokurátora je ušitý na jedného človeka.Blanár zároveň uviedol, že možnosť neprokurátora kandidovať na post generálneho prokurátora kritizuje aj prezidentka SR Zuzana Čaputová či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).Verejné vypočutie opozícia schvaľuje, neschvaľuje však verejnú voľbu. Podľa Grendela môže byť tajná voľba manipulovaná, preto sa prikláňa skôr v voľbe verejnej. Uviedol tiež, že v parlamente prebehne na túto tému verejná diskusia. Blanár však dodal, že v tejto súvislosti je dôležitejšie riadne pripomienkové konanie.V diskusii sa zároveň dotkli témy zatvorených obchodov počas nedieľ či odchodu Petra Pellegriniho zo strany Smer- SD. Grendel však v tejto súvislosti neuviedol, kedy by mohli byť obchody opäť otvorené.Blanár sa v súvislosti s odchodom Petra Pellegriniho vyjadril, že strana jeho rozhodnutie rešpektuje. „Myslím si, že to nebol dobrý krok v prospech sociálnej demokracie na Slovensku,“ dodal však na záver Blanár.