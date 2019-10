V prípade sanácie Spišského hradu sa pracuje na verejnom obstarávaní

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková odpovedá na otázky novinárov po skončení výjazdového zasadnutia Vlády SR v Kežmarku 23. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 28. októbra (TASR) – Po schválení návrhu na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu na výjazdovom rokovaní vlády (23. 10.) v Kežmarku sa začalo neodkladne pracovať na verejnom obstarávaní na zhotoviteľa prác.informoval TASR Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD).Práve šéfka rezortu na minulotýždňovom rokovaní kabinetu zdôraznila nevyhnutnosť začať so sanačnými prácami čo najskôr, vzhľadom na havarijný stav brala i románskeho a západných palácov, ktorých sa rekonštrukcia týka. Laššáková oznámila, že z celkovej alokácie schválenej vládou (4.820.000 eur) budú musieť ísť na sanáciu ešte v tomto roku tri milióny, aby hrad a hradné bralo prežili zimu. "vysvetlila ministerka.Na otázku TASR, či rezort, vzhľadom na havarijnú situáciu, nezamýšľa urýchliť proces využitím výnimky zo zákona, umožňujúceho priame rokovanie so zhotoviteľom, Čorba odpovedal, že sa ministerstvo bude držať platnej legislatívy a konať v intenciách zákona.dodal. Rezort si uvedomuje, že sanácii musí priať i počasie.priznal Čorba.Požiadavku na financovanie projektu sanácie havarijného stavu Spišského hradu vo výške takmer päť miliónov eur predložilo ministerstvo kultúry v návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci prioritných výdavkových titulov. Okrem prostriedkov na sanáciu palácov (vyše 4,5 milióna eur) chce ministerstvo ďalších 300.000 eur použiť na spevnenie plôch a nádvoria a sanáciu hradného brala.Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku 1993 je vedený aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí (NATURA 2000).