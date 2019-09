V prípade sporov o park a chrám v Jekaterinburgu padol prvý rozsudok

Na snímke demonštranti sa pokúšajú zvaliť plot počas protestu proti výstavbe pravoslávneho chrámu na nábreží v centre Jekaterinburgu v máji 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 16. septembra (TASR) - Súd v ruskom Jekaterinburgu vyniesol v pondelok prvý rozsudok v prípade protestov proti zrušeniu parku a výstavbe pravoslávneho chrámu na tomto pozemku. Ako informoval spravodajský portál Novaja gazeta, súd uznal Stanislava Meľničenka za vinného z urážky verejného činiteľa a odsúdil ho na šesť mesiacov verejnoprospešných prác.Meľničenko bol odsúdený za to, že počas protestov ukázal smerom policajtovi v civile vztýčený prostredník.Prokuratúra pritom pre obvineného žiadala miernejší trest - 360 hodín nápravných prác. Obhajoba už medzičasom avizovala, že sa proti rozsudku odvolá.Odsúdený počas súdneho konania odmietal svoju vinu a zdôrazňoval, že policajt, ktorého údajne urazil, bol v čase incidentu v civile. Meľničenko sa preto bránil, že nemal ako vedieť, že je to policajt.Plány na výstavbu Chrámu sv. Kataríny v Jekaterinburgu, ktorý leží v predhorí Uralu na východe európskej časti Ruska, sú stredobodom rozporov od roku 2010, keď po prvý raz ohlásili plány na jeho výstavbu.Kým aktivisti park bránia ako oddychovú zónu priemyselného mesta, cirkev argumentuje tým, že potrebuje nové chrámy ako náhradu za mnohé svätostánky zničené v časoch bývalého Sovietskeho zväzu na základe jeho protináboženských zákonov.Kvôli stavebným plánom cirkvi sa v máji tohto roku v parku a jeho okolí konali série protestov vrátane okupačných, proti ktorým zasiahla polícia. Zadržaných bolo niekoľko desiatok ľudí.Do konfliktu vstúpil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý navrhol usporiadať anketu, avšak len medzi obyvateľmi štvrte, kde má byť chrám postavený.Kritici tomuto návrhu vytýkajú, že ruské zákonodarstvo nepozná anketu ako nástroj na zistenie názorov obyvateľstva. Pripomenuli tiež, že miestne zastupiteľstvo v minulosti jedno zákonom povolené referendum zablokovalo.Aktivisti sa okrem toho obávajú, že ak by sa aj uskutočnila anketa, môže byť miestnymi úradmi zmanipulovaná. Miestne zastupiteľstvo bude 24. septembra posudzovať tri návrhy na miesto výstavby chrámu, ktoré budú potom predmetom ankety, uviedla agentúra RIA Novosti.Politológ Valerij Solovej sa svojho času vyjadril, že vo všeobecnosti "ide o konflikt s mocou, pretože cirkev je v Rusku vnímaná ako súčasť spoločnosti i štátnej moci." Dodal, že nie je dôležité, ako dopadne tento konflikt,