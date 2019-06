V prípade tvrdého brexitu je Írsko obzvlášť zraniteľné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Dublin 17. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Írsko na posilnenie fiškálnych rezerv a pokračovanie v prípravách na odchod Británie z Európskej únie.Vo svojom hodnotení vývoja írskej ekonomiky Výkonná rada MMF uviedla, že aj keď vyhliadky Írska sú aj naďalej priaznivé, krajina čelí niektorým výzvam. V rámci nich je najproblematickejší prípadný tvrdý brexit, teda odchod Británie z Európskej únie bez dohody. Nepriaznivo však môže Írsko ovplyvniť aj rast protekcionizmu vo svete.Rada upozornila, že čo sa týka prípadného brexitu bez dohody, Írsko je. Ak by k takému vývoju došlo, vláda by mala byť pripravená poskytnúť najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva cielenú podporu. V závislosti od dôsledkov brexitu bude možno potrebné pristúpiť k fiškálnym stimulom.Očakáva sa, že ekonomika Írska spomalí svoj rast tento rok na 4,1 %. V budúcom roku sa počíta s ďalším spomalením rastu na 3,4 % a v roku 2021 na 3,1 %. Čo sa týka miery inflácie, v strednodobom horizonte by mala dosiahnuť 2 %.