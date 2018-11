V prípade vraždy M. Sýkoru vypovedal ďalší člen sýkorovcov M. Bihári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. novembra (TASR) - V prípade vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru spred vyše 20 rokov vypovedal v utorok na Okresnom súde Bratislava I člen skupiny Martin Bihári. Priviedli ho príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže z výkonu trestu v banskobystrickom väzení. Po vypočutí svedka sudca odročil pojednávanie na stredu (14.11.) ráno, kedy vypočujú Róberta Lališa.uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Pre neprítomnosť svedkov odročili utorkové ranné pojednávanie na popoludnie.Bihári na súde uviedol, že o vražde Sýkoru má len sprostredkované informácie. Do skupiny sýkorovcov sa podľa jeho slov pridal až po vražde bývalého šéfa skupiny. Priviesť ho k nim mal Peter Havaši. Z počutia vie, že za vraždou mal stáť Peter Križanovič, prezývaný Duran.Bihári potvrdil, že pozná obvineného Ľuboša F., ktorý mal mať kamarátsky vzťah s Havašim, osobne s ním však nemal bližšie kontakty a ich rozhovorov účastný nebol. Rovnako potvrdil, že Havaši sa stretával aj s obvineným Marekom L. Väčšina ich rozhovorov sa podľa neho týkala obchodu s kradnutými autami. Uviedol, že Milana M. ani Richarda B. nepozná, rovnako nepozná osobu s prezývkou Kofola, Starý alebo Čučo.Bihári sa však pozná s Róbertom Lališom, ktorý mu mal povedať, že so zavraždeným Miroslavom Sýkorom mali kamarátsky vzťah a mal byť jeho najbližší človek. S Lališom mal Bihári nadviazať bližší vzťah až v roku 2012, kedy bol na úteku v Českej republike. Doplnil, že ohľadom pripravovanej vendety za vraždu Sýkoru, do ktorej mal byť Lališ zapletený, má len sprostredkované informácie." povedal na súde.Obhajca Ľuboša F. Ladislav Kuruc tvrdí, že svedok nepriniesol informácie v prospech ani v neprospech jeho klienta.uviedol. Ľuboš F. požiadal ráno súd o ospravedlnenie na nasledujúcich pojednávaniach. Uviedol, že má záujem svoje dôkazy v prípade predložiť až po výpovedi svedkov, aby nedošlo k prípadnej manipulácii.Minulý rok na súde v tejto veci vypovedal tiež Mikuláš Černák, bývalý bos banskobystrického podsvetia. Vo svojej výpovedi usvedčil troch z pätice obžalovaných – Ľuboša F., Richarda B. a Milana M. Podľa Černákových slov mali Sýkoru zastreliť členovia vlastnej skupiny na čele s už mŕtvym Petrom Križanovičom alias Duranom. Urobiť tak mali po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia zisku z lúpeže v nitrianskej pobočke VÚB banky z januára 1996.Černák na súde opísal, ako za ním po Sýkorovej vražde prišiel do Banskej Bystrice Duran v sprievode Richarda B., Milana M. a ďalších mužov, aby mu oznámili, že sa postarali o likvidáciu Sýkoru a preberajú jeho zločineckú skupinu.Z vraždy Miroslava Sýkoru obžaloval prokurátor Mareka L., Richarda B., prezývaného Kofola, Milana M. a Ľuboša F., ktorý je považovaný za šéfa nitrianskeho podsvetia.Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou značky Smith & Wesson. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.