V prípade vraždy v Novom meste nad Váhom padlo obvinenie, možnému páchateľovi hrozí až 20 rokov väzenia

12.11.2023 (SITA.sk) - V prípade tragédie v Novom Meste nad Váhom polícia obvinilaz obzvlášť závažného zločinu vraždy. Spracovaný bol i podnet prokurátorovi na jeho vzatie do väzby.V prípade, ak mu bude dokázaná vina, hrozí mu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne , novomestskí policajti sa od piatkového rána intenzívne venovali prípadu úmrtia 21-ročnej ženy.„Do bytu na Športovej ulici sa polícia dostavila na základe oznámenia posádky RZP, ktorá už poškodenej nedokázala pomôcť. Pri dôkladnej obhliadke miesta činu bolo zaistených viacero stôp, pričom kriminalisti mali od začiatku dôvodné podozrenie, že žena zomrela násilnou smrťou zavinenou inou osobou," priblížila polícia. Policajti tiež doplnili, že pracovali s rôznymi vyšetrovacími verziami, preverovali svedecké výpovede i výpovede podozrivých a vyhodnotili mnoho stôp.„Na základe vykonaných dôkazov, ochoty svedkov prispieť k objasneniu tohto skutku a predbežnej správy súdnych znalcov z vykonanej pitvy, mal vyšetrovateľ za dostatočne preukázané, že poškodenej úmyselne spôsobil smrť muž, ktorý mal byť jej priateľom," uviedla polícia. Dodala, že muž mal poškodenú ženu úmyselne usmrtiť, a to ako škrtením, tak i údermi päsťami do hlavy.