V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k mečiarizmu, myslí si Mazák

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma justície nie je návratom do obdobia mečiarizmu. V stanovisku pre agentúru SITA to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák . Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Juraja Sopoligu , ktorý uviedol, že po schválení pripravovaných zmien v justícii sa Slovensko dostane do horšieho stavu, ako bolo počas mečiarizmu.„Pripravované legislatívne opatrenia sú zoširoka demokraticky diskutované, oponované, mnohé veci sa vyjasnili a upravili aj po tvrdých námietkach súdnej rady,“ povedal Mazák.Pripustil však, že ešte existuje priestor na ďalšie výhrady alebo vylepšenia. „Taký prístup nemení nič na závere, že všetky navrhnuté úpravy sú patričnou reakciou na nedobrý stav slovenskej justície, o ktorý sa svojou nekritickosťou a falošnou kolegialitou pričinilo aj ZSS,“ pokračoval Mazák.Ako dodal, zmeny Ústavy SR napríklad vo vzťahy k Ústavnému súdu SR, súdnej rade, postaveniu sudcov a vytvoreniu Najvyššieho správneho súdu je potrebné privítať a tieto zásahy do ústavy budú ešte analyzované, predovšetkým z hľadiska ich praktickej uskutočniteľnosti.Na záver predseda Súdnej rady SR odkázal ZSS, aby nemalo obavy, že sa súdna rada podriadi vláde a parlamentu tak, „ako sme toho boli, nezriedka, svedkami za Ficových vlád. Súdna rada sa v terajšom zložení skloní len pred ústavou a zákonmi našej krajiny“.