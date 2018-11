V prístave Hudajda vypukol krutý boj napriek pokroku v mierovom úsilí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 20. novembra (TASR) - Krutý boj medzi povstalcami a provládnymi silami vypukol v pondelok neskoro večer v dôležitom jemenskom prístavnom meste Hudajda, napriek pokroku v mierových rozhovoroch a výzvam na zachovanie pokoja. Informovali o tom predstavitelia provládnej armády, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.Ide o najhorší boj od minulého týždňa, keď sily verné jemenskej vláde zastavili ofenzívu proti šiitským povstalcom-húsíom, ktorí ovládajú životne dôležitý prístav Hudajda na pobreží Červeného mora. Boj prebieha prevažne vo východnej časti mesta, kde povstalci, podporovaní Iránom, používajú proti armáde delostrelectvo, uviedli zdroje.Na delostreleckú paľbu zareagovali provládne sily, pričom lietadlá koalície vedenej Saudskou Arábiou takisto podporili vládnu armádu a podnikli 12 náletov, dodali zdroje.Prístav Hudajda je kľúčový pre dodávky humanitárnej pomoci do Jemenu. V tejto krajine na Arabskom polostrove hrozí hladomor 14 miliónom ľuďom, čo je polovica jej obyvateľov. Takmer štyri roky trvajúca vojna tam spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete.Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths pripravuje mierové rozhovory vo Švédsku, ktoré sa podľa jeho slov majú konať "čoskoro". Termín ešte nie je známy.Návrh rezolúcie o Jemene predložený v pondelok v Bezpečnostnej rade OSN vyzýva na okamžité prímerie v Hudajde. Bojujúcim stranám dáva dva týždne na to, aby odstránili všetky prekážky pre prísun humanitárnej pomoci.Británia nechala kolovať návrh ďalším 14 členom BR OSN po tom, ako splnomocnenec OSN pre Jemen Griffiths v piatok oznámil, že má v úmysle odcestovať do jemenskej metropoly Saná. Tam chce podniknúť posledné kroky potrebné pre mierové rozhovory vo Švédsku.Text rezolúcie vyzýva všetky strany na ukončenie nepriateľských akcií v provincii Hudajda, na zastavenie všetkých útokov v husto obývaných civilných oblastiach po celom Jemene a tiež na ukončenie útokov bezpilotných lietadiel proti krajinám v regióne a prímorským oblastiam.Jemenská medzinárodne uznaná vláda v pondelok oznámila, že informovala Griffithsa o úmysle zapojiť sa do navrhovaných mierových rozhovorov s povstalcami, ktoré sa budú konať vo Švédsku.Šéf povstaleckého Najvyššieho revolučného výboru Muhammad Alí Húsí v nedeľu tvítoval, že húsíovia sú pripravení v záujme mierového úsilia ukončiť raketové ostreľovanie za predpokladu, že tak urobí aj opačný tábor - Spojenými štátmi podporovaná koalícia vedená Saudskou Arábiou.