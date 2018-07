V procese nezákonného obchodovania s orgánmi v Egypte odsúdili 37 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Káhira 12. júla (TASR) - Egyptský súd uznal vo štvrtok 37 ľudí za vinných v prípade nezákonného obchodovania s ľudskými orgánmi a odsúdil ich na tresty odňatia slobody v rozmedzí od troch do 15 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.Káhirský trestný súd taktiež zbavil obvinení tri osoby, jedna medzičasom zomrela. Do tohto organizovaného zločinu bolo zapletených celkove 41 ľudí vrátane lekárov, zdravotných sestier a sprostredkovateľov. Vyšetrovatelia ich odhalili počas operácie v roku 2016.Vyšetrovatelia sa v rámci pátrania zamerali na legálne i nelegálne súkromné nemocnice a zdravotné strediská, v ktorých dochádzalo k transplantáciám a zberu orgánov, uviedlo v tom čase ministerstvo zdravotníctva.Obchodovanie s orgánmi je v tejto severoafrickej krajine zakázané. V dôsledku chudoby sa však mnohí Egypťania uchyľujú k predaju svojich orgánov bohatým kupcom pochádzajúcim často zo Západu.V súlade s egyptskými zákonmi sa odsúdení môžu do 60 dní proti rozsudku odvolať.