V procese o falšovaní zmeniek sa opätovne objavila piata zmenka

Na snímke obžalovaný Marian K. prichádza na stredajšie hlavné pojednávanie vo veci falšovania zmeniek TV Markíza pred Špecializovaný trestný súd v Ústave na výkon väzby v Bratislave 6. novembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. novembra (TASR) - Na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu vo veci falšovania zmeniek TV Markíza sa opätovne objavila piata zmenka, a to počas svedeckej výpovede podnikateľa Ivana Cvika. Obžalovaní Pavol R. aj Marian K. vystavili podľa vlastných tvrdení štyri zmenky. Piatu mal ponúkať Cvik politikom, Markíze, ale aj prokurátorke Janette Plhákovej, ktorá ju mala mať pre predsedu SaS Richarda Sulíka.Údajná piata zmenka, ktorú v stredu prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, je vystavená na sumu 26 miliónov eur. Dátum vystavenia je 11. jún 2000 s tým, že ju vystavuje Pavol R. pre Mariana K. Štefan Á., ktorý je z falšovania zmeniek tiež obvinený a odčlenený na samostatné konanie, na tejto zmenke nie je uvedený.Piatu zmenku mal Cvikovi dať obžalovaný Marian K. v lete 2017, aby s ňou kontaktoval potenciálnych kupcov. "Na predaj boli všetky zmenky. Neviem, koľko ich bolo. Na verifikáciu môjho tvrdenia som dostal od Mariana K. jednu zmenku, ktorá bola na 26 miliónov eur," uviedol Cvik. Obchod sa nikdy neuskutočnil.Cvik na otázky predsedu senátu ŠTS Emila Klemaniča aj prokurátora Šantu odmietol, že by bol pod povinnosťou mlčanlivosti. Podľa vlastných slov sa živí analýzou informácií, v minulosti bol odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť. "Vy ste niekedy kontaktovali SIS so žiadosťou o spoluprácu?" spýtal sa Cvika obhajca obžalovaných Michal Mandzák. "Je to možné," reagoval.Cvik ponúkal na verifikáciu túto zmenku viacerým politikom, podľa jeho slov na pokyn Mariana K. Medzi nimi boli aj poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina), Sulík aj europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS). Zmenku na verifikáciu mal ponúknuť aj jej exmanželovi a bývalému novinárovi Tomovi Nicholsonovi.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.