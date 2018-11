V procese výberu kandidátov na sudcov ÚS budú novinky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) - Novinky v procese výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR dostali zelenú. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o ústavnom súde, ktorý prináša zmeny aj do rokovacieho poriadku NR SR.Kancelária parlamentu najskôr vytvorí podmienky pre účasť verejnosti na schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde budú jednotlivých kandidátov vypočúvať. Zároveň bude podľa novely na toto rokovanie pozvaný aj prezident republiky. Toho môže zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta, má NR SR zverejniť na svojej stránke najmenej 45 dní pred schôdzou výboru, doteraz to bolo sedem dní. Z celého zasadnutia výboru bude musieť Kancelária NR SR zabezpečiť verejne dostupný audiovizuálny prenos.Úlohou pléna následne bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.Pôvodne sa počítalo aj so zmenou Ústavy SR, ktorá mala priniesť novinky v rámci samotnej voľby. Tá však napokon plénom neprešla.