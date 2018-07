V prvom polroku Slovensko vydalo 15 aproximačných nariadení vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) – Slovenská republika v prvom polroku 2018 vydala 15 aproximačných nariadení vlády. V druhom polroku má Slovensko v pláne vydať ďalších 14 návrhov nariadení. Vyplýva to z materiálu Úradu vlády SR, ktorý v stredu schválila vláda.Kabinet takisto poveril svojho predsedu, aby materiál do 31. júla predložil na prerokovanie Národnej rade SR a ministra spravodlivosti, aby ho v parlamente odôvodnil.Slovensko v prvom polroku tohto roka vydalo napríklad nariadenie týkajúce sa technických požiadaviek na výfukové systémy a prípustnej hladiny hluku motorových vozidiel. Iné nariadenia sa týkali používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel či registrácie odrôd pestovaných rastlín.Medzi návrhy aproximačných nariadení, ktoré má Slovensko v pláne vydať v druhom polroku 2018, patria napríklad návrhy nariadení o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trh, o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trh, o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu či o vybavení námorných lodí.Vo všetkých prípadoch ide o zapracovanie európskej smernice do slovenskej legislatívy, a teda o implementáciu európskych nariadení. Európska únia bežne prijíma nové právne akty alebo akty, ktoré menia a dopĺňajú už existujúce právne záväzné normy.píše sa v materiáli.