V Púchove zavŕšili modernizáciu Technologického centra

Na ilustračnej snímke Technologické centrum Continental v Púchove. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 13. decembra (TASR) – Zrekonštruované a zmodernizované Technologické centrum otvorili v stredu (11. 12.) v gumárenskej spoločnosti Continental v Púchove. Počas piatich rokov investovala spoločnosť do projektu Technologického centra asi 10 miliónov eur.Ako informovala komunikačná špecialistka spoločnosti Katarína Pavlisová, štvorpodlažná budova sa rozprestiera na ploche 813 štvorcových metrov a ponúka priestor nielen pre kancelárie výskumu a vývoja, ale aj pre informačné technológie a pre výkon kalibračných činností. Budova poskytuje pracovné priestory pre 132 pracovníkov a jej súčasťou je konferenčná sála.Základný kameň výstavby Kampusu Technologického centra Púchov sa podľa nej viaže ešte s rokom 2013. Hlavným cieľom projektu bola výstavba nových budov a kompletná obnova existujúcich zariadení tak, aby vyhovovali potrebám výskumu a vývoja. Nové priestory sú využívané predovšetkým na vývoj nových pneumatík pre osobné a nákladné vozidlá a na produkty podliehajúce testovaniu a uvoľňovaniu do výroby.doplnila Pavlisová.Spoločnosť Continental je na Slovensku zastúpená divíziami Automotive a Rubber v lokalitách Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. Spoločnosť Continental vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy a dopravné pásy. Do portfólia vyrábaných značiek patria Continental, Matador, Semperit, Barum, Uniroyal, Viking, Gislaved a mnoho ďalších. Okrem výroby sa Continental v Púchove venuje výskumno-vývojovým aktivitám v Technologickom centre. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4950 zamestnancov.