V. Putin avizoval zmiernenie občanmi kritizovanej dôchodkovej reformy

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol v stredu určité ústupky v rámci vládou presadzovanej a veľmi kontroverzne vnímanej dôchodkovej reformy.Zmienený vládny návrh počíta so zvýšením odchodového veku do dôchodku, a to pre mužov i ženy. V Rusku spôsobil vlnu nevôle a odrazil sa aj na klesajúcej popularite Putina, ktorá je aktuálne najnižšia od anexie Krymu v roku 2014, priblížila agentúra AP.Putin avizoval zmiernenie reformy v stredajšom prejave v televízii. Uviedol, že vek odchodu do dôchodku pre ženy by sa mal zvýšiť len o päť a nie až osem rokov, ako to pôvodne navrhovala vláda. Predložil tiež podrobné návrhy na zmiernenie ďalší aspektov pripravovanej legislatívy, informovala agentúra Reuters. Zároveň však dodal, že zvýšenie dôchodkového veku je potrebné, inak by hrozilo, že sa penzijný systém v Ruskupovedal ruský prezident." dodal.Pôvodný vládny návrh počítal so zvýšením dôchodkového veku pre mužov z aktuálnych 60 na 65 rokov a pre ženy zo súčasných 55 na 63 rokov. Putinovi vďaka nemu poklesla popularita na najnižšiu úroveň za vyše štyri roky. Opozícia na reformu reagovala zvolávaním protestov.Putin teraz uviedol, že návrh legislatívy, ktorý schvaľuje Štátna duma, bude čoskoro pozmenený a doplnený tak, aby odrážal jeho ústupky. V televíznom prejave však hovoril len o zmiernení zvýšenia dôchodkového veku pre ženy, a to na 60 rokov. O tom, či plánuje rovnaké ústupky i pre mužov sa však nezmienil, priblížil Reuters.Podľa prieskumov verejnej mienky sa proti pôvodnému návrhu vlády vyslovilo asi 90 percent ruských občanov. Hnev ľudu sa pokúšali využiť Putinovi politickí oponenti, vrátene Alexeja Navaľného, organizovaním protestov.Navaľného odsúdili v pondelok na 30 dní väzenia za porušenie zhromažďovacieho práva. Toho sa mal dopustiť tým, že 28. januára viedol protestné zhromaždenie namierené proti zmienenej dôchodkovej reforme aj napriek tomu, že ho úrady nepovolili.Samotný Navaľnyj po vynesení rozsudku uviedol, že ho súd poslal do väzenia viac ako šesť mesiacov po spáchaní uvedeného prečinu len preto, aby mu zabránil viesť začiatkom septembra proti dôchodkovej reforme ďalšiu demonštráciu.