V. Putin: Ľudia s ID kartami nepotrebujú víza na návrat do Ruska

Moskva 16. júla (TASR) - Rusko umožní do konca roka 2018 bezvízový vstup do krajiny všetkým ľuďom, ktorí mali počas futbalových majstrovstiev sveta fanúšikovskú identifikačnú kartu. V nedeľu večer to oznámil prezident Vladimír Putin."Počas roka sa môžu zahraniční návštevníci s týmito kartami vrátiť do Ruska viackrát a nebudú potrebovať víza," povedal Putin po nedeľňajšom finále MS 2018 Francúzsko - Chorvátsko (4:2). Informovala o tom ruská agentúra TASS.Počas predchádzajúcich štyroch týždňov navštívili Rusko stovky tisíc ľudí a Putin verí, že využijú šancu vrátiť sa späť.