V. Putin: Rusko bude vyrábať rakety stredného doletu

Ruský prezident Vladimír Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Rusko bude vyrábať rakety, ktoré predtým zakazovala Zmluva o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ale nebude prvou krajinou, ktorá ich rozmiestni.Putin to uviedol na plenárnom zasadnutí Východného ekonomického fóra, ktoré sa do piatku koná v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe.Pripomenul, že Rusko k nerozmiestňovaniu takýchto rakiet verejne zaviazalo už po tom, ako Spojené štáty otestovali tento typ rakety.Putin dodal, že nedávne vyhlásenia Pentagónu, že Spojené štáty sú pripravené rozmiestniť takéto rakety v Japonsku a Južnej Kórei,spresnil Putin. Dodal, že táto téma bola predmetom jeho rozhovorov s predsedom japonskej vlády Šinzóom Abem, pričomVysvetlil tiež, že ak budú americké rakety dislokované v Japonsku alebo Južnej Kórei, Rusko to bude chápať ako nástroj na zastavenie hrozieb zo Severnej Kórey. Upozornil však, že táto situácia pre Rusko súčasne vytvára isté problémy. Objasnil, žeRuský prezident tiež zopakoval, že odstúpenie USA od zmluvy o INF je kontraproduktívnym krokom, ktorý ničí systém medzinárodnej bezpečnosti a kontroly zbraní.Začiatkom augusta 2019 Rusko a USA potvrdili právny zánik zmluvy INF. Zmluva bola v platnosti od roku 1987. Dohodu formálne vypovedali oba štáty, ktoré sa navzájom obviňujú z toho, že ju porušujú.Zmluva INF medzi bývalým Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi bola podpísaná vo Washingtone 8. decembra 1987. Platnosť nadobudla 1. júna 1988.Táto bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú podpísali prezident už neexistujúceho Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.