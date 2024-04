V Radošovciach nekrúžkujú len Korčoka alebo Pellegriniho, odpovedajú aj na otázku v referende

Účasť by mohla prekročiť 50 percent

Niekoľko potencionálnych investorov

6.4.2024 (SITA.sk) - V Radošovciach v okrese Skalica prebieha nielen druhé kolo prezidentských volieb, ale aj miestne referendum o veternom parku v katastri obce.Kým v prípade prezidenta voliči krúžkujú vybraného kandidáta, v referende označujú pri otázke, či súhlasia s výstavbou veterného parku, odpoveď áno alebo nie.Starostka Iveta Matúšová predpokladá, že účasť v referende by mohla prekročiť 50 percent, čo by znamenalo, že bude platné.„O prezidentské voľby je enormný záujem, ľudia stále chodia a nevynechávajú ani referendovú miestnosť. Možno účasť v prezidentských voľbách bude o niečo vyššia, pretože k nám chodia aj voliči s hlasovacími preukazmi, v prípade referenda môžu hlasovať len voliči s trvalým pobytom u nás,“ povedala popoludní starostka Iveta Matúšová.Ak by pri referende účasť prekročila 50 percent a občania by sa vyslovili proti veternému parku, starostka Matúšová predpokladá, že poslanci by v ďalších krokoch nešli proti voličom. Ak by nebola účasť dostatočná, poslanci by zasa určite prihliadali na počet zúčastnených voličov, aj na ich názor.Zámer postaviť na Záhorí veterné elektrárne už oznámilo niekoľko potencionálnych investorov. Otázka o veternom parku bola podľa Matúšovej práve preto formulovaná všeobecne, aby podchytila všetky investičné zámery od najmenších, napríklad s tromi turbínami, až po tie najväčšie.Obec Radošovce už minulý rok uznesením obecného zastupiteľstva odmietla akýkoľvek investičný zámer na výstavbu veterných elektrární.