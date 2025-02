V Rajeckých Tepliciach sa stala tragická dopravná nehoda, vodič podľahol zraneniam v nemocnici – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.2.2025 (SITA.sk) - V katastri obce Rajecké Teplice (okres Žilina) sa v piatok večer stala tragická dopravná nehoda. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková , 65-ročný vodič automobilu značky Peugeot vchádzal na hlavnú cestu.Pri vchádzaní sa z dosiaľ presne nezistených príčin zrazil s automobilom značky Audi Q7, ktoré mierilo na obec Kunerad. Pasažieri z Audi, 33-ročný vodič a 13-ročný spolujazdec utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali transport do nemocnice.Vodič Audi bol podrobený aj dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Vodiča Peugeotu tiež previezli do nemocnice, no tam svojim zraneniam podľahol. Okolnosti i presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.„Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," apeluje Šefčíková na vodičov.