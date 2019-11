V Rákociho paláci si výstavou pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Gabčo Foto: TASR/Vladimír Gabčo

Prešov 6. novembra (TASR) - Nová výstava Krajského múzea v Prešove mapuje novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov. Autentické fotografie zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu. Výstava je venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z múzea.Autormi fotografií sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský. Ide o reprízu výstavy pod názvom Príčiny, argumenty, premeny, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 o 15.00 h vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia.prezradil fotograf a jeden z autorov výstavy Dionýz Dugas.Pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických 30 paneloch. Podľa Dugasa bola fotografia v tej dobe vyhradená len pre malú skupinu odborníkov, v súčasnosti je však masovým dokumentárnym i výtvarným prejavom.“ vysvetlil Dugas.Ako ďalej povedal, Nežnej revolúcii trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií, k čomu výrazne prispelo najmä vedenie vtedajšieho okresný výbor Komunistickej strany Slovenska. Neostávalo teda nič iné, iba sledovať v masmédiách, ako to vyzerá inde." dodáva Dugas.Slávnostné otvorenie prezentácie fotografií sa uskutoční vo štvrtok (7. 11.) o 16.00 h v priestoroch Rákociho paláca. Výstava Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch potrvá do 19. januára 2020. V rámci tradičného podujatia Čaj o piatej u Rákociho, ktoré sa uskutoční 20. novembra, múzeum pripravilo aj besedu s aktívnymi účastníkmi novembrových udalostí v Prešove.