V rakúskom meste odstavil verejnú dopravu prípad osýpok

Klagenfurt 10. apríla (TASR) - V rakúskom Klagenfurte odstavili v stredu napoludnie na niekoľko hodín mestskú hromadnú dopravu po tom, ako sa jeden vodič autobusu nakazil osýpkami. Informovala o tom agentúra APA.Osýpky údajne dostal aj ďalší vodič dopravného podniku, čo však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené. V stredu večer však boli potvrdené aj ďalšie dva prípady tohto ochorenia u jedného dospelého a u štvorročného dieťaťa.Zdravotnícke úrady v tejto súvislosti preverujú, či sú všetci vodiči autobusov zaočkovaní a či vydezinfikovali vozidlá. Dopravu obnovili popoludní okolo 16.00 h. Svoju prácu smú odteraz vykonávať už len zaočkovaní zamestnanci." uvádza sa v spoločnom vyhlásení spolkovej krajiny Korutánsko a mesta Klagenfurt. Obyvatelia dostali odporučenie, aby sa dali zaočkovať.V Rakúsku sa od začiatku roka do 3. apríla vyskytlo už 60 prípadov osýpok. Pritom za celý rok 2018 ich bolo spolu 77, ako uvádza Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť výživy (AGES).Najviac ľudí - 36 - dostalo osýpky v Štajersku, nasledovalo Salzbursko s 15, Tirolsko so štyrmi a Viedeň s dvoma prípadmi. Jedna osoba sa nakazila vo Vorarlbersku, a tiež Hornom aj Dolnom Rakúsku.Zvýšený výskyt osýpok v mnohých západných krajinách priamo súvisí so vzostupom hnutia proti očkovaniu, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za vážne ohrozenie zdravia ľudí.