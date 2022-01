V Rakúsku a Nemecku ohňostroje zabíjali, o život prišli dvaja mladí muži

Výbuch ohňostroja usmrtil počas silvestrovských osláv dvoch mužov - jedného v Nemecku a druhého v Rakúsku. Informovali o tom v sobotu miestne médiá.

1.1.2022 (Webnoviny.sk) -V západonemeckom meste Hennef neďaleko Bonnu zomrel 37-ročný muž. Pri rovnakom incidente sa ťažko zranil o dva roky starší muž, ktorého previezli do nemocnice. V Rakúsku zasa zomrel neďaleko Viedne 23-ročný mladík a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia.Ako informovala nemecká tlačová agentúra dpa, niekoľko ďalších ľudí skončilo so zraneniami po iných nehodách so zábavnou pyrotechnikou v nemeckých mestách Lipsko a Hamburg.Predaj zábavnej pyrotechniky na osobné použitie bol tento rok v Nemecku zakázaný z dôvodu pandémie koronavírusu. Niektorí Nemci si však kúpili nelegálne ohňostroje alebo si zhotovili vlastné, čím sa zvýšilo riziko nehôd.