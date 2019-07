V Rakúsku podiel prihlásených osobných vozidiel prekročil 5 miliónov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 12. júla (TASR) – Počet registrovaných áut v Rakúsku prekročil v prvej polovici tohto roka hranicu piatich miliónov. Medzi všetkými druhmi motorových vozidiel dosahujú podiel 72 %. Druhým najčastejším druhom motorových vozidiel sú motorky. Je ich prihlásených 551.021 s kubatúrou do 125 kubických centimetrov. Vyplýva to z údajov úradu Statistik Austria.Z nákladných áut do 3,5 tony je prihlásených 431.159 vozidiel.Napriek silnému poklesu prihlasovaných vozidiel s naftovým motorom, ktoré teraz prichádzajú na cesty, majú podiel na všetkých prihlásených osobných vozidlách 55 %. Áut s elektrickým pohonom je evidovaných 24.616 a z nich 4106 pochádza od amerického výrobcu Tesla.