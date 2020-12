V Rakúsku povolili asistovanú samovraždu

Pacienti v Rakúsku budú môcť ukončiť svoj život s pomocou iných osôb. Rozhodol tak v piatok rakúsky ústavný súd, čím zrušil zákaz asistovanej samovraždy, informovala tlačová agentúra DPA.Usmrtenie niekoho na jeho alebo jej žiadosť však zostane nelegálne, zdôraznil súd.Niekoľko ľudí požiadalo sudcov, aby doterajšie pravidlá vyhlásili za neplatné. Bol medzi nimi aj 56-ročný muž pripútaný na lôžko, ktorého sužuje skleróza multiplex a nie je schopný spáchať samovraždu bez vonkajšej pomoci.Ďalším žiadateľom je lekár, ktorý by chcel asistovať v takýchto prípadoch bez toho, aby čelil právnym a profesionálnym následkom.Súčasný úplný zákaz "porušuje právo na sebaurčenie", rozhodol ústavný súd. Slobodné rozhodnutie ukončiť niekoho vlastný život sa musí rešpektovať, dodali sudcovia.Predseda ústavného súdu Christoph Grabenwarter však pripustil, že rozhodnutie pacientov môže závisieť aj od vonkajších faktorov ako ekonomická situácia alebo úroveň opatery. Zákony a postupy preto musia zabezpečiť, aby sa pacientom dostávala adekvátna podpora, prízvukoval Grabenwarter.Nová legislatíva vstúpi do platnosti koncom roka 2021, doplnila tlačová agentúra AP. Porušovateľom príslušného zákona doteraz hrozil trest v rozmedzí od šiestich mesiacov do piatich rokov.Zákonodarcovia budú musieť prijať opatrenia na zabránenie zneužívania a zabezpečiť, aby "dotknutá osoba neprijala rozhodnutie zabiť sa pod vplyvom tretích strán", uviedol súd.Rozhodnutie rakúskeho súdu prichádza po podobnom kroku Nemecka, kde ústavný súd vo februári rozhodol, že zákaz asistovanej samovraždy je nezákonný.Predtým takéto služby zlegalizovali v Európe iba Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko a Luxembursko. Proti povoleniu asistovanej samovraždy vystupujú katolícki biskupi, ktorí varujú, že sa tak zvýši tlak na chorých a starých ľudí, aby ukončili svoj život.