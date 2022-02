V Rakúsku už platí zákon o povinnom očkovaní proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 - V Rakúsku vstúpil do platnosti zákon o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Všeobecné povinné očkovanie, ktoré Rakúsko zaviedlo ako prvá krajina v Európe, platí pre všetkých dospelých obyvateľov s výnimkou tehotných žien a osôb, ktoré sa nemôžu nechať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.Ako pripomína spravodajský portál BBC, hoci zákon vstúpil do platnosti 1. februára, jeho vynucovanie sa začne v polovici marca. Osobám, ktoré sa odmietnu vakcinovať, hrozia pokuty od 600 do 3 600 eur. Povinné očkovanie by malo platiť do januára 2024, no možno ho ukončiť skôr, podľa toho, ako to dovolí pandemická situácia.V Rakúsku, kde je plne zaočkovaných 72 percent obyvateľov, však stále pretrváva silný odpor proti povinnej vakcinácii. Opatrenie vyvolalo protesty, ktoré sa konajú už niekoľko týždňov, a krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) avizovala, že proti povinnému očkovaniu bude bojovať aj na súde.