V Rakúsku zadržali tretiu osobu, ktorá plánovala útočiť na koncerte Taylor Swift

Hlavným podozrivým je 19-ročný mladík

Našli materiály na výrobu bomby

9.8.2024 (SITA.sk) - Rakúske úrady zatkli tretieho tínedžera v súvislosti so zmareným plánovaným útokom na koncerty americkej speváčky Taylor Swift vo Viedni. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner v piatok informoval, že 18-ročného podozrivého vzali vo väzby vo štvrtok večer v hlavnom meste po tom, čo bol údajne v kontakte s hlavným podozrivým.Osemnásťročný podozrivý podľa ministra „pochádza zo sociálneho prostredia“ hlavného podozrivého. „Bol v kontakte s hlavným páchateľom, ale nie je priamo spojený s plánmi útoku,“ uviedol Karner.Rakúske ministerstvo vnútra pre agentúru The Associated Press uviedlo, že vyšetrovatelia preskúmavajú sieť podozrivých a v súčasnosti vyhodnocujú fyzické a elektronické dôkazy.Hlavný podozrivý je 19-ročný mladík, ktorého zatkli v utorok. V ten deň zatkli aj 17-ročného tínedžera. Okrem nich úrady vypočuli aj 15-ročného tínedžera, ale nezatkli ho.Podľa úradov ich plánovanýn útok inšpirovali extrémistické skupiny Islamský štát a al-Káida. V dome hlavného podozrivého vyšetrovatelia našli materiály na výrobu bomby. Mladík sa priznal k tomu, že mal v úmysle „pred miestom konania koncertu zabiť čo najviac ľudí“, a to s použitím nožov a podomácky vyrobených výbušnín. On aj 18-ročný zatknutý pritom sľúbili vernosť Islamskému štátu.Karner vysvetlil, že zmarený útok plánovali na štvrtok alebo piatok. Swift mala na Štadióne Ernsta Happela vo Viedni vystúpiť vo štvrtok, v piatok a v sobotu. Organizátori koncerty z bezpečnostných dôvodov zrušili. Podľa nich malo na každý koncert prísť do 65-tisíc ľudí a aj pred štadiónom očakávali okolo 30-tisíc prizerajúcich sa.