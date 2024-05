V rámci Dňa mesta Košice si celkovo 25 jednotlivcov a sedem kolektívov odnieslo Cenu mesta (foto)

Desať jednotlivcov

8.5.2024 (SITA.sk) - V rámci Dňa mesta Košice si celkovo 25 jednotlivcov a sedem kolektívov odnieslo Cenu mesta Košice, a tiež Cenu primátora mesta Košice a Plaketu primátora mesta.Ocenenia si prevzali v utorok 7. mája z rúk primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici v Košiciach. Ocenení sú z rôznych oblastí, od vedy, výskumu, zdravotníctva, cez kultúru, umenie, šport, až po charitu či techniku.„O laureátoch Cien mesta rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorú podľa štatútu mesta zriaďuje primátor. Návrhy na toto ocenenie mohli predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia a inštitúcie, ako aj obyvatelia mesta," priblížilo mesto Košice. Cenu mesta získalo desať jednotlivcov, pričom traja ju dostali in memoriam, a tiež tri kolektívy.Medzi laureátmi Ceny mesta sú Zuzana Borhyová – Kleinová, Milan Fiľo, Anton Glezgo, Eva Kissová, Ivan Krúpa, Peter Vidašič a Tobias Zámbory. Cenu mesta in memoriam dostali Duňa Luczyová, Ján Rosocha a František Jakab. Ocenené boli i kolektívy, a to Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Národná transfúzna služba SR a Staromestské divadlo Petra Raševa.Cenu primátora získali Iveta Baková, Tomáš Berzétei, Eva Čellárová, Milan Desiatnik, Silvia Hanusová, Henrieta Kecerová, Jana Lenhardtová, Milan Marinčák, Tatiana Poláková, Jozef Pollák, Lucia Tažiková, Katarína Vincová a Ján Zachariáš.Polaček ocenil aj tri kolektívy, a to kolektív Centra pomoci Ligy proti rakovine , kolektív vzpieračských funkcionárov a športovcov a kolektív Košického vodáckeho maratónu. Plaketu primátora mesta si odniesli Štefan Németh, Anton Paľovčík a kolektív Kaviarne od srdca.„Už tri dekády oceňujeme kolektívy a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu nášho mesta, sú jeho obohatením, tvoria morálne a spoločenské hodnoty. Vďaka ich talentu, odhodlaniu a obetavej práci sa Košice stávajú moderným a dynamicky sa rozvíjajúcim mestom, v ktorom sa oplatí zostať, pracovať, tvoriť a žiť,“ uviedol Polaček v rámci svojho príhovoru.