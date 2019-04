V rámci festivalu Jeden svet pripravili v Spišskej Belej premietania

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Spišská Belá 6. apríla (TASR) – V rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov pod názvom Jeden svet, čaká na obyvateľov Spišskej Belej premietanie piatich filmov.ozrejmila Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu s tým, že hlavným organizátorom podujatia je organizácia Človek v ohrození.V spolupráci s občianskym združením Kobalt a mestom Spišská Belá pripravili pre obyvateľov dva premietacie dni. Sobota bude v tamojšej kinosále patriť dvom filmom, najprv je to Bojovníčka s nenávisťou z nemecko-talianskej produkcie a nasledovať bude fínska snímka Aktivistka. O týždeň neskôr 13. apríla budú môcť návštevníci vidieť francúzsko-španielsky film Zlodeji času, srbsko-španielsku snímku Európsky deň : Srbsko a na záver aj holandský film Rodinné mäsiarstvo.Aktuálny ročník nesie podľa Grivalskej provokatívny podnázov Shut up!, ktorý však práve naopak vyzýva spoločnosť, aby nebola ticho. Aj preto je súčasťou festivalu výstava s podtitulom Hlas demokracie v ohrození.vysvetlila Grivalská s tým, že časť tejto výstavy bude inštalovaná počas jednotlivých premietacích dní festivalu Jeden svet aj v Spišskej Belej.Je to už 19 rokov čo tento medzinárodný festival dokumentárnych filmov otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv. V rámci neho v mestečku pod Tatrami počas marca zorganizovala Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození už deviatykrát aj premietanie dokumentárnych filmov domácej a zahraničnej produkcie pre žiakov základných a stredných škôl.