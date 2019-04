V rámci spomienkového podujatia na M. R. Štefánika príde aj Legiovlak

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Brezová pod Bradlom 24. apríla (TASR) – V rámci spomienok na osobnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti bude na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom pristavený Legiovlak. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.Expozícia s názvom Legiovlak je projektom Československej obce legionárskej. Predstavuje vernú repliku legionárskeho vlaku z rokov 1918 až 1920. V tomto období na Transsibírskej magistrále v Rusku prebiehali vojnové operácie československých légií.Vlak križuje od mája 2015 celú Českú republiku a zachádza aj do vybraných miest na Slovensku.uviedol Hrin.Možnosť nazrieť do útrob legionárskeho vlaku bude verejnosť mať od utorka 30. apríla do nedele 5. mája.doplnil hovorca mesta Myjava.