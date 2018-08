V regióne Papua zadržali Poliaka pre údajné styky so separatistami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 29. augusta (TASR) - Indonézske bezpečnostné sily zadržali v nepokojnom regióne Papua na východe krajiny Poliaka pre podozrenie zo spojenia s tamojšími separatistami. Informovala o tom v stredu agentúra Associated Press (AP).V policajnej správe, ku ktorej sa dostala AP, sa píše, že 39-ročný Jakub Fabian Skrzypski je novinárom, ktorý je v kontakte s papuánskymi separatistami. Podľa správy indonézskej armády, ktorú mala AP tiež k nahliadnutiu, ho zadržali v pondelok v provincii Papua po zatknutí piatich Papuáncov s množstvom munície.Indonézia obmedzuje vstup zahraničných novinárov do svojich dvoch najvýchodnejších provincií Papua a Západná Papua, kde desaťročia pretrváva povstanie ozbrojených separatistických skupín.Predstaviteľ veľvyslanectva Poľskej republiky v Jakarte Igor Kaczmarczyk uviedol, že o zadržaní poľského občania vie, na ďalšie otázky však má zodpovedať už poľské ministerstvo zahraničných vecí.Správa indonézskej polície tvrdí, že Skrzypski, ktorý obvykle žije vo Švajčiarsku, navštívil centrálu separatistov. Podľa správy mal povolenie na vstup do Papuy a turistické vízum, ich zneužitím na iné aktivity však porušil imigračný zákon.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v júli uviedla, že indonézska polícia a armáda sú zodpovedné za nezákonné zabitie najmenej 95 ľudí v Papue od roku 2010.