V regióne Podpoľania vyrástol nový Kaufland, reťazec svoju 79. predajňu otvoril v Detve

Nákupy, ktoré sú výhodné aj udržateľné

*porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu, na základe výsledkov štúdie Spotrebiteľského panelu GfK realizovanej v júli 2023

26.10.2023 (SITA.sk) -Obľúbený predajca potravín má aktuálne na Slovensku už 79. prevádzok a najnovšiu otvoril v regióne Podpoľania, kde je zákazníkom k dispozícii veľkorysá predajná plocha 2 524 metrov štvorcových. O pohodlie pri dopĺňaní zásob sa postará nielen rozľahlé parkovisko s kapacitou 206 miest, ale najmä široká ponuka tovaru. Bohatý sortiment ovocia a zeleniny, ktorý pochádza od slovenských dodávateľov, čaká návštevníkov v prednej časti predajne. Potom nasleduje pekárenská časť a obslužné pulty s mäsom. V samoobslužných regáloch nájdu zákazníci hydinu výlučne zo slovenských a českých chovov, no stopercentne slovenské je aj hovädzie, bravčové a počas sezóny tiež jahňacie mäso. V predaji je tiež vyše tisícka produktov vlastnej značky K-Classic, ktorú spotrebitelia v marketingovom prieskume Dôveryhodné značky ocenili ako Najdôveryhodnejšiu v kategórii Privátne značky. Súčasťou širokej ponuky sú aj produkty K-take it veggie určené vyznávačom rastlinnej stravy, zatiaľ čo pre zákazníkov so špeciálnymi požiadavkami na produkty bez lepku a laktózy je určený rad K -free. Výrobky privátnej značky K-Z lásky k tradícii, ktorú okrem mliečnych či mäsových výrobkov aktuálne doplnil sortiment zeleniny a ovocia, ocenia najmä milovníci domácich potravín. Aj najnovšie výsledky tohtoročného prieskumu agentúry GfK potvrdili, že Kaufland* má v priemere najviac vystavení slovenských produktov spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.0d 26.10. do 28.10., čiže počas prvých troch dní od otvorenia, prispeje reťazec za každý nákup v hodnote minimálne 20 € sumou 1 € tunajšiemu Centru voľného času, ktoré okrem pravidelnej záujmovej činnosti pre deti a mládež organizuje rôzne podujatia a cez prázdniny aj letné tábory. Detvianske CVČ Trend použije venované peniaze na nákup vzdelávacích pomôcok či drobné opravy.A čo okrem širokého sortimentu na zákazníkov v Detve čaká? Súčasťou predajne je infopult pre služby zákazníkov a okrem klasických pokladníc aj tie samoobslužné, ktoré všetkým skrátia čas strávený pri nákupe. Pravidelné akciové ponuky a vernostný program Kaufland Card, ktorý poskytuje množstvo zaujímavých zliav, budú môcť spotrebitelia využívať počas celého roka. Samozrejmosťou sú zálohové automaty na vratné obaly od nápojov aj zberný kontajner na odovzdanie použitého kuchynského oleja.Pri stavbe nových predajní myslí obchodný reťazec aj na trvalú udržateľnosť, čo dokazuje aj detvianska prevádzka. Je vybavená LED svietidlami, ktoré v interiéri usporia až štvrtinu energie a vykurovanie aj klimatizáciu zabezpečujú najmodernejšie technológie. Tie využívajú systém tepelných čerpadiel a odpadové teplo z chladiacich regálov. Fotovoltické panely umiestnené na streche dokážu vyrobiť až 20 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku predajne. Zelená fasáda s rozlohou 90 metrov štvorcových zachytáva nečistoty aj prachové častice a o podporu biodiverzity v blízkom okolí sa starajú tiež vtáčie búdky a dažďová záhrada. Opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy presadzuje Kaufland aj podporou elektromobility, preto na parkovisku pred predajňou nechýba ani nabíjacia stanica pre elektromobily.Informačný servis