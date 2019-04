V. Remišová považuje odklad brexitu za nešťastný a neefektívny

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. apríla (TASR) - Je v záujme všetkých členských štátov Európskej únie (EÚ), aby vystúpenie Veľkej Británie z EÚ bolo koordinované a nespôsobilo chaos v celej Únii, pretože brexit bez dohody výrazne poškodí EÚ aj Spojené kráľovstvo. Rozhodnutie európskych lídrov oddialiť termín vystúpenia na 31. októbra považujeme za nešťastné a neefektívne. Vo svojom stanovisku to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO)." uviedla Remišová. Spojené kráľovstvo má podľa nej tiež po novom participovať na májových voľbách do europarlamentu, hoci hrozí, že britskí poslanci vzápätí po pár mesiacoch europarlament opustia a členské štáty budú musieť riešiť ďalší problém.uviedla Remišová.Lídri EÚ a Británie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Británia pri odklade však dostala podmienky. Napríklad, že ak bude v čase eurovolieb ešte členom Únie, musí hlasovanie usporiadať aj ona. Ďalšou podmienkou je, že dohodu o brexite nie je možné otvoriť a znovu prerokovávať, možné sú iba politické vyhlásenia v zmysle nejakých záruk a v duchu dohody.Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca. Odklady si vyžiadala britská premiérka Theresa Mayová preto, lebo sa jej nedarí presadiť dohodu v britskom parlamente.