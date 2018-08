V Řeži namerali 38 stupňov, denné rekordy padli však iba ojedinelo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. augusta (TASR) - Prvý augustový deň bol najteplejším v tomto roku na území Českej republiky.Na viacerých meracích staniciach zaznamenali hodnoty nad hranicou 37 stupňov Celzia, pričom najvyššie teploty registrovali v Libereckom, Ústeckom a predovšetkým Stredočeskom kraji.Absolútne najvyššia stredajšia hodnota sa spája so stredočeskou Řežou, kde ortuť teplomerov vystúpila na 38 stupňov Celzia. Len minimálne zaostali Doksany (37,9 stupňa Celzia), avšak na nízke teploty sa nesťažovali ani v Tuhani v okolí Mělníka (37,4), Ústí nad Labem-Vaňove (37,3), Českej Lípe (37,2) či Tepliciach (37,1 stupňa Celzia).Vyplýva to z údajov Českého hydrometeorologického ústavu.Napriek tomu došlo k prekonaniu denných teplotných rekordov pre prvý augustový deň iba na šiestich z okolo 150 meracích staníc, pretože hodnoty namerané počas leta roku 1994 boli zväčša vyššie.Českí meteorológovia predpovedajú podobný charakter počasia najmenej do konca týždňa, naďalej platí varovanie pred vysokými a veľmi vysokými teplotami, ako aj výstraha týkajúca sa zvýšeného rizika lesných požiarov.