V rokovaniach o Sýrii sa dosiahol značný pokrok, oznámil Damask

Sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim (vpravo) sa rozpráva na archívnej snímke s novým splnomocnencom OSN pre Sýriu, dlhoročným nórskym diplomatom Geirom Pedersenom počas ich stretnutia v Damasku 15. januára 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Damask 10. júla (TASR) - Damask v stredu po prvý raz oznámil "veľký pokrok" smerom k vytvoreniu výboru na vypracovanie konceptu povojnovej sýrskej ústavy. Ako informovala agentúra AFP, oznámenie prišlo v čase návštevy splnomocnenca OSN pre Sýriu Geira Pedersena.uviedlo sýrske ministerstvo zahraničných vecí po stretnutí Pedersena so šéfom rezortu Walídom Mualimom.Pedersen po stretnutí s Mualimom v sýrskom hlavnom meste pred novinármi uviedol, že v rokovaniach o Sýrii sa dosiahol "slušný pokrok" s tým, že k dohode o zriadení ústavného výboru sú "veľmi blízko". Podrobnosti o zložení výboru či informáciu o dosiahnutí prelomu však neposkytol. Vypracovanie novej ústavy je kľúčovým aspektom politického procesu v Sýrii, ktorý má viesť napokon až k vypísaniu nových volieb.Skúsený nórsky diplomat Pedersen, ktorý je od januára v poradí už štvrtým splnomocnencom OSN pre Sýriu, pricestoval do Damasku v utorok v nádeji, že bude pokračovať v úsilí ukončiť v krajine osem rokov trvajúcu občiansku vojnu.Jeho predchodca Staffan de Mistura z postu odstúpil po štvorročnom funkčnom období, ktoré skončilo neúspešným nátlakom na vytvorenie zmieneného ústavného výboru.Výbor má byť zložený zo 150 členov, z ktorých 50 vyberie režim, rovnaký počet opozícia a ďalších 50 určí splnomocnenec OSN.Dohoda na zriadení výboru padla v januári 2018 na schôdzke v Rusku. Zatiaľ čo sýrska opozícia presadzuje úplne novú ústavu, sýrska vláda trvá na tom, že bude diskutovať len o úprave existujúcej.Provládne noviny al-Watan v utorok informovali, že výbor by mohol začať pracovať už od septembra v prípade, ak Damask prijme Pedersenov zoznam vybraných členov. Agentúra AP si všíma, že už existuje dohoda na zoznamoch, ktoré predstavili vláda a opozícia.