V roku 2018/2019 sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1615 prvákov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Počet študentov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019, je vyšší ako tomu bolo vlani. K 15. septembru sa do tohto systému zapojilo 1615 prvákov, pričom ide oproti vlaňajšku nárast o takmer 400 žiakov. Uviedol to riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec.Riaditeľ ŠIOV poznamenal, že vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka, takže tento počet môže ešte naďalej rásť.povedal.Lídrom duálneho vzdelávania v počte zapojených žiakov a stredných odborných škôl zostáva naďalej Trenčiansky samosprávny kraj, za ním nasleduje Žilinský kraj. Z odborov najviac dominuje strojárstvo a automobilový priemysel.povedal Němec. Do roku 2020 by malo byť do systému zapojených 12.000 žiakov. Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Július Hron poznamenal, že tento počet je síce ambiciózny, ale veria, že sa ho podarí naplniť.Okrem predĺženia termínu vstupu žiakov do systému duálneho vzdelávania novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave od septembra priniesla ešte niekoľko ďalších noviniek na zefektívnenie systému. Patria k nim napríklad zrušenie krátenia normatívu na žiakov v systéme duálneho vzdelávania, celkové zníženie byrokracie či zavedenie priamych platieb.