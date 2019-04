V roku 2018 bolo v USA 1879 antisemitských incidentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. apríla (TASR) - V Spojených štátoch došlo vlani k 1879 antisemitským incidentom - obťažovaniu, vandalizmu či fyzickým útokom. Ide o päťpercentný pokles oproti roku 2017, keď sa udialo 1986 antisemitských útokov. Vyplýva to z údajov židovskej mimovládnej organizácie Liga proti hanobeniu (ADL), ktorý bol zverejnený v utorok. Informovala o tom agentúra AP.V New Yorku sídliaca Liga proti hanobeniu publikovala svoje zistenia o útokoch na židov a židovské kultúrne a náboženské inštitúcie len tri dni po tom, ako ozbrojený muž v synagóge v americkom štáte Južná Karolína zastrelil jednu ženu a zranil rabína a ďalších dvoch ľudí.Ako uvádza ADL, zatiaľ čo v roku 2017 sa obeťami antisemitsky motivovaných útokov stalo 21 ľudí, v roku 2018 ich bolo 59.Najvyšší nárast útokov namierených proti židovskej komunite, odkedy ich organizácia ADL začala v 70. rokoch 20. storočia monitorovať, zaznamenali v roku 2017. Išlo vtedy o 57-percentný nárast v porovnaní s rokom 2016.Vlani v októbri bolo v synagóge v Pittsburghu zabitých 11 ľudí a dvaja utrpeli zranenia. Išlo o najhorší útok na židov v dejinách USA.