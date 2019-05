V roku 2018 sa eurom platilo v EÚ najmä pri vývoze tovarov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. mája (TASR) - V roku 2018 bolo euro najpoužívanejšou menou pri vývoze z krajín EÚ a americký dolár (USD) bol najpoužívanejšou menou pri dovoze. Uviedol to v pondelok vo svojej správe Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.Tovar dovážaný a vyvážaný Európskou úniou sa môže fakturovať v rôznych menách. Podľa Eurostatu bolo v roku 2018 euro najpoužívanejšou menou pri vývozoch z Únie, čo predstavovalo 48 % celkového tovaru vyvážaného do tretích krajín v porovnaní s 35 % fakturovanými v amerických dolároch.Pokiaľ ide o dovoz, došlo k opačnej situácii, keď 56 % objemu všetkých dovážaných tovarov bolo zaplatených v amerických dolároch a približne jedna tretina (35 %) bola v eurách.Pokiaľ ide o celkový obchod (súčet vývozu a dovozu), americký dolár bol vlani o niečo vyšší ako euro - 45 % oproti 41 %.Čo sa týka obchodov mimo priestoru EÚ, podiel eura bol v roku 2018 o 4,5 percentuálneho bodu (pb) nižší ako v roku 2010, kým podiel amerického dolára bol o 3,2 pb vyšší ako v roku 2010.Slovenská republika je verná mene euro, keď vlani patrila do skupiny piatich krajín EÚ s viac ako 50-percentnou fakturáciou dovozov z krajín mimo EÚ v eurách (61 %, 37 % USD, 2 % ostatné meny) a spolu so Slovinskom bola krajinou EÚ s najvyšším vývozom tovarov mimo Únie v eurách (80 %, 9 % USD, 11 % ostatné meny).Euro je hlavnou fakturačnou menou pri surovinách, okrem ropy, ktorá sa účtuje hlavne v amerických dolároch, najmä v prípade jej dovozu. Vlani sa dovoz surovín (okrem ropy) obchodoval prevažne v eurách (47 %), potom v amerických dolároch (44 %) a zvyšok v ostatných menách. Opačne to bolo pri obchodovaní s ropou (88 % obchodov cez USD, 11 % cez euro) a s priemyselným tovarom (51 % USD, 38 % euro).Vývoz surovín (okrem ropy) sa vlani tiež obchodoval viac v eurách (54 %) ako v USD (32 %), čo platilo aj v prípade priemyselných výrobkov (49 % euro, 33 % USD). Pri exporte ropy bol však americký dolár jasnou hlavnou menou (63 %), ďaleko pred eurom (28 %).(spravodajca TASR Jaromír Novak)