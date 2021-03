V roku 2020 bolo pri práci zabitých 65 pracovníkov médií, vyše dvesto novinárov je zas uväznených

IFJ

IFJ

IFJ

Na vrchole rebríčka je opäť Mexiko

IFJ

Najviac novinárov väzní Turecko

IFJ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 vo svete zabili pri práci 65 novinárov a ďalších pracovníkov médií, tvrdí Medzinárodná federácia novinárov (). Je to o 17 viac ako v roku 2019, pričom sa tento počet blíži k úrovni z 90. rokov minulého storočia.vo svojej výročnej správe o zabitiach novinárov, uviedla, že sa vlani odohrali v 16 krajinách. O život prišli počas cielených útokov, bombových útokov a pri incidentoch krížovej paľby.„Neľútostná vláda zločineckých barónov v Mexiku, násilie extrémistov v Pakistane, Afganistane a Somálsku, ako aj intolerancia zástupcov tvrdej línie v Indii a na Filipínach prispeli k pokračujúcemu krviprelievaniu v médiách,“ vyjadril sa v tejto súvislosti generálny tajomníkAnthony Bellanger.Po štvrtý raz za ostatných päť rokov je na vrchole rebríčka s najviac zabitými novinármi Mexiko, kde evidujú 14 mŕtvych. Nasleduje Afganistan s desiatimi zabitými novinármi, Pakistan s deviatimi, India s ôsmimi, Sýria a Filipíny majú po štyroch mŕtvych a Nigéria a Jemen po troch.Zabitia mediálnych pracovníkov evidujú aj v Iraku, Somálsku, Bangladéši, Kamerune, Hondurase, Paraguaji, Rusku a Švédsku. Od roku 1990, keď začalaevidovať úmrtia, zabili vo svete 2 680 novinárov.Podľa dátje tiež k marcu 2021 na svete prinajmenšom 229 novinárov pre svoju prácu vo väzení.„Najväčší väzniteľ novinárov na svete“ je podľa federácie Turecko s najmenej 67 pracovníkmi médií za mrežami. Druhá je Čína s 23 novinármi, Egypt s 20, Eritrea so 16 a Saudská Arábia so 14 uväznenými novinármi.