V roku 2021 zdravotní klauni zrealizovali 2 124 klauniád

*Zdravotná klauniáda - ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú dvojica klaunov realizuje od izby k izbe na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice, alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 3 hodiny. Zdravotní klauni sú okrem iného vyškolení aj v oblasti hygienických pravidiel v zdravotníctve. Sú plne zaočkovaní a pravidelne testovaní. Majú dôveru nemocníc, ktorým záleží na psychickom rozpoložení pacientov. Aj preto sú zdravotní klauni z Červeného nosa samozrejmou súčasťou väčšiny detských oddelení na Slovensku. Aktuálne združenie spolupracuje s vyše 60 profesionálnymi zdravotnými klaunmi.

17.1.2022 (Webnoviny.sk) -"Smiech a humor sú v tomto období plnom stresu, napätia a frustrácie nesmierne potrebné, lebo nám pomáhajú prekonať ťažké chvíle a zdanlivo beznádejné situácie, ktorým sme kvôli pandémii COVID-19 vystavení,” hovorí výkonný riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Milan Šagát. "Preto som veľmi rád, že sa nám vďaka dôvere zo strany nemocníc, a seniorských zariadení, ale aj vďaka našim darcom podarilo v tomto roku priniesť radosť a smiech počas 2 124 klauniád, čo zahŕňalo tisícky hodín klaunského humoru pre tých, ktorí to potrebovali.”Základný program združeniana izbách detských oddelení či v čakárňach odborných ambulantných lekárov, predstavovali. Z nich boloformou.V rámci programu N.O.S. zdravotní klauni odprevádzali detivo všetkých troch detských nemocniciach - v NÚDCH Bratislava, v DFNsP Banská Bystrica a v DFN Košice.Náladu pacientovzlepšovali zdravotní klauni"Na Deň sestier sme vítali do rannej služby dokonca i personál nemocníc, ktorý je pandémiou veľmi zasiahnutý a vyčerpaný,” hovorí umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák. "Vnímame, že sestry aj lekári potrebujú podporu, ktorú sa im prostredníctvom humoru snažíme poskytnúť aj my počas každej klauniády na oddelení.”Obľúbený celotýždňový programpripravili zdravotní klauni prvýkrát v histórii v online priestore a to hneď dvakrát – pre deti v Psychiatrickej nemocnici v Kremnici a na Psychiatrickej klinike UN Martin. Počas leta zdravotní klauni postavili cirkusové šapitó trikrát - pri liečebnom ústave Marína v Kováčovej, pri NÚTaRCH v Dolnom Smokovci a pri Detskej psychiatrickej liečebni Hraň. Na jeseň sa klaunským zručnostiam priučili detskí onkologickí pacienti v NÚDCH Bratislava a v DFN Košice.S programom Prezuvky máme navštívili zdravotní klauni domácnosti s ťažko chorými deťmi v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivostiZa seniormi zavítalipritomPrítomnosť zdravotných klaunov ocenili minulý rok aj návštevníci, kde sa v spolupráci so samosprávnymi krajmi uskutočnilo dokopy. "Existujú výnimočné situácie, keď zdravotných klaunov možno stretnúť mimo nemocnice, ak tam ich prítomnosť má svoje opodstatnenie,” vysvetľuje umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák. "Takým miestom boli vlani vakcinačné centrá, kde zdravotní klauni pomohli, aby očkovaným rýchlejšie plynul čas, ale hlavne, aby rozptýlili stres, nervozitu a navodili lepšiu náladu. Aktuálne pociťujeme veľký záujem o prítomnosť klaunov počas očkovania detí.”Zdravotní klauni sa aj počas roku 2021 intenzívne vzdelávali a ku koncu roka malo združenie už 38 medzinárodne certifikovaných klaunov.Koronakríza skomplikovala viackolový výberový workshop, preto bol konkurz na nových klaunov z roku 2020 ukončený až v roku 2021, keď do klaunského tímu pribudli. V októbri 2021 zahájil Červený nos ďalší výberový proces, ktorý by mal byť v prípade priaznivej situácie ukončený v priebehu tohto roka.Predošlý rok priniesol významnú zmenu vo vedení združenia: Zuzanu Ambro, ktorá odišla na materskú dovolenku, vymenil. V minulosti pracoval v Nadácii Pontis a 10 rokov pôsobil v organizácii Via Iuris, kde bol posledných 6 rokov výkonným riaditeľom.Ani v roku 2021 združenieod svojich darcov. "Naši podporovatelia boli dôležitou súčasťou nášho príbehu aj v roku 2021. Práve vďaka nim dochádza k zázračným momentom, ktoré menia smútok a strach na smiech a pohodu,” zdôrazňuje Milan Šagát. V roku 2021 tvorili príjmy od individuálnych darcov najväčšiu časť (77 %) celkových príjmov združenia. Významnú časť (až 16 %) tvoria príspevky z asignácie z dane. Dary od firiem predstavujú spolu 4% celkových príjmov, granty približne 1%. "Významným bol napr. grant od nášho dlhoročného partnera - Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý združenie využilo na pokrytie nákladov spojených s organizáciou programu Cirkus Paciento v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň," uvádza Milan Šagát. K ostatným patria napríklad príjmy z predaja knihy Na zázraky máme nos či iných produktov.by chcelo združenie venovať rozvoju a vzdelávaniu klaunského aj administratívneho tímu. V rámci svojej misie má v pláne rozšíriť program N.O.S. (odprevádzanie detí na operačnú sálu) do Univerzitnej nemocnice Martin.Celú Záverečnú správu o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors za rok 2021 nájdete tu: Záverečná správa Informačný servis